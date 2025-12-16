Supercoppa | la strada al primo trofeo stagionale…

La Supercoppa rappresenta il primo obiettivo stagionale per molte squadre, ma per il Napoli questa sfida si presenta come un percorso complesso e impegnativo. Tra avversari di livello e ostacoli da superare, i partenopei si preparano a affrontare questa importante competizione con determinazione e ambizione.

Per il Napoli la strada che porterebbe al primo trofeo stagionale non è affatto facile, anzi è da considerarsi impervia. Il Napoli, infatti, non ci arriva nel migliore dei modi, dopo un inizio di stagione fatto da troppi alti e bassi, una rosa decimata dagli infortuni, prestazioni altalenanti, soprattutto dal punto di vista atletico. Tuttavia la Supercoppa rappresenta una occasione importante per gli azzurri, una Supercoppa che può significare tanto, non solo dal punto di vista sportivo in sé, ma anche da un punto di vista di prestigio ed economico.

