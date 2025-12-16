Supercoppa italiana questo è l’ultimo anno in Arabia Ecco dove si giocherà nel 2026

La Supercoppa italiana conclude il suo ciclo in Arabia Saudita, dove si giocherà quest’anno. Dal 2026, il torneo tornerà a disputarsi in Italia, segnando un importante cambiamento per questa competizione. Ecco tutte le novità e le anticipazioni sulla prossima edizione e sulla collocazione futura del trofeo.

Inter News 24 Supercoppa italiana, questa edizione sarà l’ultima giocata in Arabia Saudita. Ecco dove si potrebbe invece giocare il prossimo anno. La Supercoppa Italiana, attualmente in corso in Arabia Saudita con l’Inter tra i protagonisti, si appresta a vivere una pausa dall’area MENA dopo l’edizione di quest’anno. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il torneo non si terrà in Medio Oriente nel 2026. Il contratto in essere prevede un’ulteriore edizione in Arabia Saudita entro il 2028, ma il calendario locale risulta congestionato per l’anno prossimo. Intanto, si riaccende il dibattito sull’arbitraggio italiano nel torneo, un punto fermo a differenza di quanto richiesto per altre partite all’estero. Internews24.com

SUPER MILAN, SUPERCOPPA CHAMPIONS! ????? | Inter 2-3 AC Milan | Highlights

