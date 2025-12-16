La Supercoppa Italiana tra Bologna e Inter attirerà un numero limitato di spettatori alle tribune, mentre la sfida tra Napoli e Milan promette un’affluenza più consistente. L’articolo analizza le differenze di pubblico previste per questi incontri, evidenziando le ragioni e le implicazioni di un’affluenza più o meno ridotta rispetto alle aspettative.

© Internews24.com - Supercoppa italiana, previsti pochi spettatori per Bologna Inter. Napoli Milan invece…

Inter News 24 Supercoppa Italiana, per la sfida tra Bologna e Inter sono previsti pochi spettatori sulle tribune. Diversa invece la situazione per Napoli Milan. La Supercoppa Italiana a Riyadh non sta riscuotendo lo stesso successo di pubblico per tutte le partite in programma. La semifinale tra l’ Inter e il Bologna, che si disputerà venerdì sera all’Al Awwal Park con fischio d’inizio alle ore 20.00 italiane, sta registrando una vendita di biglietti inferiore alle aspettative. Come riferisce TMW, i numeri di affluenza per la sfida tra i nerazzurri e i rossoblù sono, come prevedibile, decisamente più bassi rispetto a quelli fatti registrare dall’altra semifinale, Napoli-Milan, la quale ha già raggiunto il sold-out. Internews24.com

