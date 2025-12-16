L'Inter si prepara a disputare la Supercoppa Italiana in Arabia Saudita, con Cristian Chivu alla guida. Dopo una stagione ricca di sfide, i nerazzurri puntano a conquistare il titolo e riscattarsi, portando in campo determinazione e voglia di vittoria.

© Internews24.com - Supercoppa Italiana, missione rivincita per l’Inter: Chivu guida i nerazzurri verso l’Arabia

Inter News 24 Supercoppa Italiana, la squadra di Cristian Chivu vola in Arabia Saudita forte del primo posto in classifica e di una grande voglia di riscatto. Dopo otto mesi di saliscendi emotivi e una lunga rincorsa, l’Inter si presenta alla Supercoppa Italiana con un carico di ambizione e consapevolezza ritrovata. La squadra nerazzurra, oggi prima in classifica almeno fino a Natale e al massimo agganciabile dalla Roma, parte per Riad con il rinforzo psicologico di una vetta meritata e con la pretesa di dimostrare alla concorrenza di essere ancora la formazione più solida del panorama italiano. Internews24.com

INTER-MILAN 2-3 | HIGHLIGHTS | FINALE | EA SPORTS FC Supercup 2025

Super rivincite, Spalletti duro ma sincero - Super rivincite" è il titolo con cui si apre l'odierna edizione de La Gazzetta dello Sport in merito alla Supercoppa in chiave nerazzurra. tuttojuve.com