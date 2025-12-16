Supercoppa Italiana l’Inter va per la nona | il suo storico nella competizione

L'Inter si avvicina alla sua quinta finale consecutiva di Supercoppa Italiana, conquistando così la 14ª partecipazione nella storia della competizione. La squadra nerazzurra punta a centrare la nona vittoria, consolidando il proprio storico nel prestigioso trofeo nazionale.

Supercoppa Italiana. L’ Inter si prepara a vivere la sua quinta partecipazione consecutiva alla Supercoppa Italiana, la 14ª complessiva per i nerazzurri. Come nelle ultime edizioni, la manifestazione si terrà in Arabia Saudita, a Riad, con il format che prevede la presenza di quattro squadre. I nerazzurri affronteranno il Bologna in semifinale venerdì 19 dicembre alle ore 20:00 (ora italiana), con la vincente che accederà alla finale in programma lunedì 22 dicembre contro Napoli o Milan, impegnati il 18. Nelle 13 precedenti partecipazioni, l’ Inter ha conquistato otto titoli, confermandosi tra le squadre più vincenti della competizione. Ilnerazzurro.it

