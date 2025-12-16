Supercoppa Italiana l’Inter va per la nona | il suo storico nella competizione
L'Inter si avvicina alla sua quinta finale consecutiva di Supercoppa Italiana, conquistando così la 14ª partecipazione nella storia della competizione. La squadra nerazzurra punta a centrare la nona vittoria, consolidando il proprio storico nel prestigioso trofeo nazionale.
Supercoppa Italiana. L’ Inter si prepara a vivere la sua quinta partecipazione consecutiva alla Supercoppa Italiana, la 14ª complessiva per i nerazzurri. Come nelle ultime edizioni, la manifestazione si terrà in Arabia Saudita, a Riad, con il format che prevede la presenza di quattro squadre. I nerazzurri affronteranno il Bologna in semifinale venerdì 19 dicembre alle ore 20:00 (ora italiana), con la vincente che accederà alla finale in programma lunedì 22 dicembre contro Napoli o Milan, impegnati il 18. Nelle 13 precedenti partecipazioni, l’ Inter ha conquistato otto titoli, confermandosi tra le squadre più vincenti della competizione. Ilnerazzurro.it
INTER-MILAN 2-3 HIGHLIGHTS FINALE EA SPORTS FC Supercup 2025
Napoli, Milan, Inter e Bologna sono le squadre che si sfideranno per conquistare la 38ª edizione della Supercoppa Italiana. In campo ci saranno i detentori dell'ultimo trofeo, i Campioni d’Italia, i vincitori della Coppa Italia e la capolista attuale della Serie - facebook.com facebook
#Supercoppa italiana, l’oro d’Arabia: montepremi da record. Arrivano Chiellini e Buffon x.com
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.