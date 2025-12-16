Supercoppa Italiana Guida shock | arbitrerà la finale ma soltanto se non ci sarà quella squadra! La rivelazione
Una sorprendente rivelazione riguarda l'arbitro della prossima Supercoppa Italiana: la sua presenza in finale dipenderà dalla partecipazione di una determinata squadra. La notizia, svelata dalla redazione di Inter News 24, solleva dubbi e aspettative sulla gestione dell'evento e sulle possibili implicazioni per il risultato della sfida.
Inter News 24 sul direttore di gara. L’Associazione Italiana Arbitri ha sciolto le riserve sulle designazioni per la Supercoppa Italiana, la cui Final Four andrà in scena a partire da giovedì a Riad. A dirigere le due semifinali saranno Luca Zufferli e Daniele Chiffi. Per il direttore di gara della sezione di Udine si tratta di una “festa” anticipata: dal primo gennaio 2026, infatti, otterrà la prestigiosa nomina ad arbitro internazionale prendendo il posto di Fabio Maresca nelle liste FIFA. Internews24.com
ULTIMISSIMA UNA BUONA NOTIZIA DATA UFFICIALE SUPERCOPPA ITALIANA News Milan
Supercoppa Italiana, quando si gioca, dove e come vederla in tv: la guida - Il 18, il 19 e il 22 dicembre Riad, in Arabia Saudita, si disputa la Final Four di Coppa Italia. corriere.it
Supercoppa, scoppia l’incredibile caso Guida: “Arbitrerà la finale ma solo senza il Napoli!” - Saranno Luca Zufferli, che così “festeggia” in anticipo la prossima nomina ad internazionale e Chiffi a dirigere le due semifinali ... msn.com
Napoli, Milan, Inter e Bologna sono le squadre che si sfideranno per conquistare la 38ª edizione della Supercoppa Italiana. In campo ci saranno i detentori dell'ultimo trofeo, i Campioni d’Italia, i vincitori della Coppa Italia e la capolista attuale della Serie - facebook.com facebook
#Supercoppa italiana, l’oro d’Arabia: montepremi da record. Arrivano Chiellini e Buffon x.com
