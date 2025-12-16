Supercoppa Italiana Guida shock | arbitrerà la finale ma soltanto se non ci sarà quella squadra! La rivelazione

Una sorprendente rivelazione riguarda l'arbitro della prossima Supercoppa Italiana: la sua presenza in finale dipenderà dalla partecipazione di una determinata squadra. La notizia, svelata dalla redazione di Inter News 24, solleva dubbi e aspettative sulla gestione dell'evento e sulle possibili implicazioni per il risultato della sfida.

Inter News 24 sul direttore di gara. L’Associazione Italiana Arbitri ha sciolto le riserve sulle designazioni per la Supercoppa Italiana, la cui Final Four andrà in scena a partire da giovedì a Riad. A dirigere le due semifinali saranno Luca Zufferli e Daniele Chiffi. Per il direttore di gara della sezione di Udine si tratta di una “festa” anticipata: dal primo gennaio 2026, infatti, otterrà la prestigiosa nomina ad arbitro internazionale prendendo il posto di Fabio Maresca nelle liste FIFA. Internews24.com

Supercoppa Italiana, quando si gioca, dove e come vederla in tv: la guida - Il 18, il 19 e il 22 dicembre Riad, in Arabia Saudita, si disputa la Final Four di Coppa Italia. corriere.it