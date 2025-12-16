Supercoppa italiana Chivu al debutto vuole vincere non solo per il trofeo
Cristian Chivu affronta il suo primo debutto come allenatore nella Supercoppa italiana, desideroso di conquistare il trofeo. L'emozione del debutto si mescola alla determinazione di ottenere un risultato importante, segnando un nuovo capitolo nella sua carriera e nella storia della competizione.
Inter News 24 Supercoppa italiana, mister Cristian Chivu è al debutto nella competizione. L’obiettivo e vincere ma non solo per riportare un trofeo alla Pinetina. La Supercoppa Italiana, ufficialmente denominata EA Sports FC Supercup, torna a disputarsi nelle “notti d’Oriente”, tra spezie e bazar di Riyadh. L’obiettivo, come riportato da Tuttosport, è duplice: esportare il calcio italiano oltre i confini nazionali e, soprattutto, importare una consistente quantità di denaro. Il torneo, trasmesso in Italia da Mediaset, frutterà alla Serie A circa 23 milioni di euro complessivi. Il montepremi: 11 milioni per la vincitrice. Internews24.com
