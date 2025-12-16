La Supercoppa Italiana 2025 si svolgerà a Riad, inaugurando la 38ª edizione. La competizione, come lo scorso anno, si articolerà in un formato a quattro squadre con semifinali e finale, dal 18 al 22 dicembre. Di seguito, tutte le novità sul format, le squadre partecipanti e gli arbitri designati.

© Lapresse.it - Supercoppa Italiana 2025, il format, le squadre, gli arbitri

Si aprirà giovedì 18 dicembre a Riad la 38esima edizione 2025 della Supercoppa Italiana. Come l’anno scorso, la competizione si disputerà con la formula a quattro squadre, che prevede due semifinali ad eliminazione diretta (giovedì 18 e venerdì 19 dicembre) e la finale il 22 dicembre 2025. Le partite si giocheranno alle 20 italiane (le 22 in Arabia). Ad aprire il torneo sarà Napoli-Milan, mentre il giorno dopo si sfideranno Bologna e Inter. Il format. Le squadre che si contendono la Supercoppa Italiana sono le prime due classificate della Serie A e le finaliste di Coppa Italia. Il Bologna si è dunque assicurato il posto nel torneo vincendo per 1-0 la finale di Coppa Italia contro il Milan, conquistando il trofeo dopo 51 anni. Lapresse.it

INTER-MILAN 2-3 HIGHLIGHTS FINALE EA SPORTS FC Supercup 2025

