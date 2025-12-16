Supercoppa Italiana 2025 i convocati del Milan per la competizione | ci sono Leao e Fofana Allegri sorprende ecco chi ha chiamato!
Ecco i convocati del Milan per la Supercoppa Italiana 2025 in Arabia Saudita, con Leao e Fofana tra i selezionati. Allegri sorprende con le sue scelte, mentre la squadra si prepara alla competizione in un torneo che coinvolge anche Napoli, Bologna e Inter. La partenza da Malpensa segna l'inizio di questa importante sfida.
Supercoppa Italiana 2025, ecco la lista completa del Milan per la competizione che si giocherà in Arabia Saudita: Allegri sorprende Il Milan è partito da Malpensa con destinazione Arabia Saudita, dove prenderà parte alla Supercoppa Italiana 2025, torneo in formato Final Four che vedrà protagoniste anche Napoli, Bologna e Inter. Per Massimiliano Allegri si tratta . Calcionews24.com
INTER-MILAN 2-3 HIGHLIGHTS FINALE EA SPORTS FC Supercup 2025
Milan, i convocati di Allegri per la Supercoppa: riecco Leao e Fofana, non c'è Gabbia - Tra le squadre impegnate nella Final Four della Supercoppa Italiana 2025 che si inaugura a tutti gli effetti giovedì sera, c'è anche. tuttomercatoweb.com
Verso la Supercoppa, i convocati di Allegri: ci sono Leao e Fofana - Il Milan decollerà tra poco dall'aeroporto di Malpensa per raggiungere l'Arabia Saudita dove si contenderà la Supercoppa Italiana 2025 con Napoli, Bologna e Inter. milannews.it
Supercoppa, Conte guarda al futuro: quattro giovani convocati Antonio Conte amplia il gruppo in vista della Supercoppa Italiana e pesca dalla Primavera. Convocati Baridò, De Chiara, Prisco e Pugliese, giovani che avranno l’occasione di vivere da vicino un - facebook.com facebook
Bologna Vs Inter Milan – Turkey Megastar To Sit Out Supercoppa Italiana Semi-Final x.com
