Supercoppa chi vince porta a casa fino a 11 milioni De Laurentiis ci sarà ci tiene molto Repubblica

La Supercoppa italiana, in programma giovedì alle 20 su Italia 1, vedrà sfidarsi Milan e Napoli in una semifinale che assegnerà un premio fino a 11 milioni di euro. Tra i protagonisti attesi c'è anche il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, che mostra grande interesse per questa importante sfida.
Giovedì alle ore 20 – diretta su Italia 1 – la prima semifinale di Supercoppa italiana tra Milan e Napoli. Il venerdì alla stessa ora ci sarà Inter-Bologna. Lunedì sera la finale. De Laurentiis sarà in Arabia Saudita, ci terrebbe tanto a vincere il trofeo. Scrive Repubblica Napoli con Marco Azzi: La prevendita è andata fortissimo e gli organizzatori arabi hanno ufficializzato in anticipo il sold out – 25 mila spettatori – favorito dal prestigio internazionale delle due squadre. È una vetrina importante per il brand e a cui tiene in modo particolare Aurelio De Laurentiis, che sarà al fianco della squadra durante la trasferta a Riad. Ilnapolista.it
Il Sansepolcro vince la supercoppa d'Eccellenza
Milan: Allegri, Leao domani è out ma in Supercoppa ci sarà - Fofana ha recuperato ma per domani lo lascio a casa perché non ha fatto nessun allenamento. msn.com
Allegri: "Leao torna in Supercoppa. A Nkunku ho detto che deve sorridere di più, Pulisic diabolico davanti alla porta" - Il tecnico del Milan parla alla vigilia della sfida di San Siro contro il Sassuolo, lunch match della 15esima giornata. eurosport.it
Supercoppa, Zazzaroni e Cruciani: “Inter fuori col Bologna”. Sabatini: “No, vince con gol di…” x.com
SUPERCOPPA - Ecco quanto vale la partecipazione e l'eventuale vittoria: Semifinalista perdente: 2,4 milioni di euro Semifinalista vincente: 2,4 milioni di euro Finalista perdente: 6,7 milioni di euro Finalista vincente: 9,5 milioni di euro + 1,5 milioni per la disput