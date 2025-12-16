La Supercoppa italiana, in programma giovedì alle 20 su Italia 1, vedrà sfidarsi Milan e Napoli in una semifinale che assegnerà un premio fino a 11 milioni di euro. Tra i protagonisti attesi c'è anche il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, che mostra grande interesse per questa importante sfida.

© Ilnapolista.it - Supercoppa, chi vince porta a casa fino a 11 milioni. De Laurentiis ci sarà, ci tiene molto (Repubblica)

Giovedì alle ore 20 – diretta su Italia 1 – la prima semifinale di Supercoppa italiana tra Milan e Napoli. Il venerdì alla stessa ora ci sarà Inter-Bologna. Lunedì sera la finale. De Laurentiis sarà in Arabia Saudita, ci terrebbe tanto a vincere il trofeo. Scrive Repubblica Napoli con Marco Azzi: La prevendita è andata fortissimo e gli organizzatori arabi hanno ufficializzato in anticipo il sold out – 25 mila spettatori – favorito dal prestigio internazionale delle due squadre. È una vetrina importante per il brand e a cui tiene in modo particolare Aurelio De Laurentiis, che sarà al fianco della squadra durante la trasferta a Riad. Ilnapolista.it

