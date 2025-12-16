Superbonus il M55s ironizza? FdI lo spiana | C' è poco da ridere chiedete scusa

L'articolo analizza la polemica tra il Movimento Cinque Stelle e Fratelli d'Italia sul Superbonus, evidenziando le tensioni e le accuse reciproche. Mentre il M55s si diverte con battute ironiche, il partito di maggioranza richiede serietà e responsabilità, sottolineando la gravità della situazione economica causata dall'iniziativa.

La situazione è grave ed è anche seria. Il Movimento Cinque Stelle e il suo leader Giuseppe Conte, invece di fare mea culpa sul disastro economico generato dal Superbonus, la butta in caciara. E, com'era ampiamente prevedibile, attacca Giorgia Meloni. Sui social del partito fondato da Beppe Grillo e Gianroberto Casaleggio è apparso una sorta di meme. "Ha appena lavato la macchina e comincia a piovere? È colpa del Supebonus ", con il volto della presidente del Consiglio e il suo indice alzato a mo' di accusa. C'è ben poco da ridere. Secondo le ultime stime della Corte dei Conti, il Superbonus ha creato una voragine da 150 miliardi nei conti pubblici italiani. Liberoquotidiano.it

