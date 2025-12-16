Superbonus | Enea a novembre salita a 128,47 miliardi la spesa per lo Stato

A dicembre, la spesa dello Stato per il Superbonus ha superato i 128,47 miliardi di euro, segnando un aumento di oltre mezzo miliardo rispetto al mese precedente. È quanto emerge dal bollettino mensile di Enea, che evidenzia l'incremento della spesa pubblica in questo settore.

Roma, 16 dic - (Adnkronos) - In un mese è salita di oltre mezzo miliardo la spesa a carico dello Stato per il Superbonus: lo certifica il bollettino mensile diffuso dall'Enea che fissa il totale a 128,473 miliardi di euro (contro i 127,92 miliardi di fine ottobre). Salito anche il numero di edifici interessati dal beneficio a 501.766 (+418), mentre il totale degli investimenti (incluse le somme non ammesse a detrazione) è pari a 125,27 miliardi di euro, di cui 123,35 miliardi ammessi alla detrazione. Gli interventi finora conclusi ammontano a 118,91 miliardi, pari al 96,4% del totale. Due terzi degli interventi ammessi a detrazione (il 68,2%) riguarda i condomini, con un investimento di 84,1 miliardi mentre quelli per le villette sono il 22,7% del totale con 27,96 miliardi mentre le unità immobiliari indipendenti sono il 9,2% con 11,29 miliardi. Iltempo.it

