Superbonus emendamento al Ddl Bilancio 2026 | possibile proroga ecco le novità

Un emendamento al Ddl Bilancio 2026 propone una proroga del Superbonus fino al 2026, con stanziamenti fino al 2036, e introduce contributi per le aree colpite da sismi nel Centro Italia, con modifiche alle date di riferimento per i benefici.

Proroga del superbonus per il 2026 e stanziamento di risorse fino al 2036, contributi diretti a copertura dei lavori relativi alle aree del Centro Italia (Lazio, Umbria, Abruzzo e Marche) colpite da eventi sismici, a partire dal 1° aprile 2009 e non più dal 24 agosto 2016: sono queste le due maggiori novità dell’emendamento presentato al disegno di legge di Bilancio 2026 rispetto alla precedente versione dell’ex bonus 110 trasmesso al Senato. Le modifiche si sono rese necessarie per evitare che i cantieri dei lavori agevolati per la ricostruzione delle case danneggiate da eventi sismici potessero subire uno stop a causa della mancata capienza fiscale delle famiglie. Lettera43.it

