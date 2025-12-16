Suo fratello è in stato di fermo in caserma truffata un' anziana a Morolo

Un episodio di truffa ai danni di un'anziana si è verificato a Morolo, nel Frusinate, coinvolgendo una donna di 86 anni. I malviventi, con una finta chiamata, hanno ingannato la vittima, portandola a perdere migliaia di euro e preziosi, in un episodio che richiama l'attenzione sulla crescente pericolosità delle truffe ai danni degli anziani.

Ancora un episodio di truffa ben orchestrata ai danni di una persona anziana nel Frusinate. Nella mattinata di ieri, lunedì 15 dicembre 2025, una vedova di 86 anni residente a Morolo è caduta nella trappola di malviventi senza scrupoli, perdendo migliaia di euro in contanti e preziosi monili in.