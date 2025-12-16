Sulle tracce della befana natura e osservazione del sole tra i sentieri di monte Pellegrino

Il 6 gennaio, dalle 10 alle 12.30, torna l'appuntamento con le escursioni sui sentieri di Monte Pellegrino. Un'occasione per immergersi nella natura, scoprire storie locali e osservare il sole, tra un'avventura e l'altra, in un percorso che unisce tradizione e bellezza naturale.

Nuovo appuntamento, il prossimo 6 gennaio (dalle 10 alle 12.30), con le escursioni tra i sentieri di monte Pellegrino: natura, storie e osservazione del sole. (Ritrovo presso l’area del Santuario di Santa Rosalia). Dopo le esperienze dedicate ai più piccoli, proponiamo una nuova avventura pensata. Palermotoday.it Le Pupe - I giocattoli formano il carattere (Nuovo studio Occhisulmondo - Anteprima Audio) Video Le Pupe - I giocattoli formano il carattere (Nuovo studio Occhisulmondo - Anteprima Audio) Video Le Pupe - I giocattoli formano il carattere (Nuovo studio Occhisulmondo - Anteprima Audio) Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Sulle tracce della befana, natura e osservazione del sole tra i sentieri di monte Pellegrino - 30), con le escursioni tra i sentieri di monte Pellegrino: natura, storie e osservazione del sole. mondopalermo.it Avventure Natalizie al GZP: il programma completo! Attività per bambini 7–10 anni • Prenotazione obbligatoria a [email protected] Ecco tutte le giornate speciali che abbiamo preparato per queste feste 20/12 – dalle 9.30 alle 13.00 *Sulle tracce - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.