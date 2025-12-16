Sudan | il Kordofan nel caos fame e sfollamenti minacciano milioni di civili

Il Kordofan, regione strategica del Sudan, è travolto da un'intensificazione dei conflitti che ha causato un aumento degli sfollamenti e una grave crisi alimentare. Milioni di civili si trovano in condizioni di estrema vulnerabilità, con la situazione che rischia di peggiorare ulteriormente a causa dell'escalation di violenze e delle tensioni.

L’escalation di violenza spinge migliaia di persone a fuggire, aggravando la crisi alimentare e la vulnerabilità dei civili. Milano, 16 dicembre 2025  – La  violenza è aumentata in modo drammatico  nella regione del Kordofan, in Sudan. Nelle comunità di Dilling e Kadugli, nel Kordofan Meridionale, le condizioni di assedio continuano a impedire l’accesso agli aiuti umanitari, privando la popolazione civile di cibo, medicinali e di altri beni e servizi essenziali. Nelle ultime settimane  il conflitto si è ulteriormente intensificato a Kadugli e nelle aree circostanti, costringendo un numero significativo di residenti a fuggire dalla città. Puntomagazine.it

