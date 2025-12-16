Sudan | il Kordofan nel caos fame e sfollamenti minacciano milioni di civili

Il Kordofan, regione strategica del Sudan, è travolto da un'intensificazione dei conflitti che ha causato un aumento degli sfollamenti e una grave crisi alimentare. Milioni di civili si trovano in condizioni di estrema vulnerabilità, con la situazione che rischia di peggiorare ulteriormente a causa dell'escalation di violenze e delle tensioni.

L’escalation di violenza spinge migliaia di persone a fuggire, aggravando la crisi alimentare e la vulnerabilità dei civili. Milano, 16 dicembre 2025 – La violenza è aumentata in modo drammatico nella regione del Kordofan, in Sudan. Nelle comunità di Dilling e Kadugli, nel Kordofan Meridionale, le condizioni di assedio continuano a impedire l’accesso agli aiuti umanitari, privando la popolazione civile di cibo, medicinali e di altri beni e servizi essenziali. Nelle ultime settimane il conflitto si è ulteriormente intensificato a Kadugli e nelle aree circostanti, costringendo un numero significativo di residenti a fuggire dalla città. Puntomagazine.it

In Sudan 3 bambini su 4 colpiti dalla fame in sei mesi - Dai nuovi dati IPC (Integrated Food Security Phase Classification), la principale autorità internazionale sulla gravità delle crisi ... savethechildren.it

Sudan. Direttori Agenzie ONU: catastrofe della fame senza precedenti - – Le nuove allarmanti proiezioni sulla sicurezza alimentare per il Sudan pubblicate oggi mostrano che il Sudan sta affrontando una devastante catastrofe alimentare su una scala ... ilmetropolitano.it

Valerio Cataldi. Ludovico Einaudi · Corale. La fiera lotta dei Nuba, del Sudan People’s Liberation Movement (SPLM-N), è diventata parte della guerra in Sudan. Dopo il Darfur l’ultimo fronte è qui, in Kordofan. Kadugli, la capitale del sud Kordofan, sta per cader - facebook.com facebook

Attacchi contro un asilo e un ospedale in Sudan hanno causato la morte di 114 persone, tra cui 63 bambini, ha riferito lunedì l'OMS. Il massacro mostra lo spostamento della linea del fronte dalla regione del Darfur verso la regione centrale del Kordofan. x.com