Dopo il lancio di Ghost of Yotei, il co-fondatore di Sucker Punch Productions, Brian Fleming, ha annunciato la sua partenza dal team. Questo evento segna una nuova fase per lo studio, che continua a sviluppare progetti futuri e a consolidare la propria posizione nel panorama videoludico.

© Game-experience.it - Sucker Punch, il co-fondatore Brian Fleming lascia il team dopo il lancio di Ghost of Yotei

Dopo il lancio di Ghost of Y?tei, Sucker Punch Productions apre ufficialmente un nuovo capitolo della sua storia. Brian Fleming, co-fondatore e figura chiave dello studio fin dal 1998, ha annunciato l’uscita dal team e il passaggio di testimone a una nuova generazione di leader. La notizia segna un momento storico per uno degli studi più importanti dell’ecosistema PlayStation. Fleming lascia dopo aver contribuito alla nascita di saghe iconiche e aver preparato con cura la transizione. L’obiettivo dichiarato è garantire stabilità, continuità e nuove ambizioni creative. Sony ricorda che Brian Fleming ha guidato Sucker Punch per quasi tre decenni, accompagnando lo studio dalla prima PlayStation fino a PS5. 🔗 Leggi su Game-experience.it

Leggi anche: Sucker Punch guarda oltre Ghost of Yotei: il co-fondatore parla di nuovi capitoli di Sly Cooper e Ghost

Leggi anche: Sucker Punch: Sly Cooper tornerà dopo Yotei?

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Sucker Punch - Trailer 1

PlayStation: Brian Fleming lascia Sucker Punch dopo quasi trent'anni, nuova guida dal 2026 - Cambio al vertice per Sucker Punch Productions, lo studio PlayStation autore di Ghost of Yotei e della serie inFamous: il co- tgcom24.mediaset.it