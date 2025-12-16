Sucker Punch il co-fondatore Brian Fleming lascia il team dopo il lancio di Ghost of Yotei
Dopo il lancio di Ghost of Yotei, il co-fondatore di Sucker Punch Productions, Brian Fleming, ha annunciato la sua partenza dal team. Questo evento segna una nuova fase per lo studio, che continua a sviluppare progetti futuri e a consolidare la propria posizione nel panorama videoludico.
Dopo il lancio di Ghost of Y?tei, Sucker Punch Productions apre ufficialmente un nuovo capitolo della sua storia. Brian Fleming, co-fondatore e figura chiave dello studio fin dal 1998, ha annunciato l’uscita dal team e il passaggio di testimone a una nuova generazione di leader. La notizia segna un momento storico per uno degli studi più importanti dell’ecosistema PlayStation. Fleming lascia dopo aver contribuito alla nascita di saghe iconiche e aver preparato con cura la transizione. L’obiettivo dichiarato è garantire stabilità, continuità e nuove ambizioni creative. Sony ricorda che Brian Fleming ha guidato Sucker Punch per quasi tre decenni, accompagnando lo studio dalla prima PlayStation fino a PS5. 🔗 Leggi su Game-experience.it
