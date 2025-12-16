La nuova edizione di ‘Insieme si cresce’ si è rivelata un successo, rafforzando il sostegno al terzo settore romagnolo. Promosso da RomagnaBanca Credito Cooperativo in collaborazione con Ginger Crowdfunding, il progetto mira a favorire l’avvio di campagne di raccolta fondi, contribuendo allo sviluppo di iniziative solidali e sociali nella regione.

© Ilrestodelcarlino.it - Successo per ’Insieme si cresce’ che sostiene il terzo settore

Successo per la nuova edizione di ‘Insieme si cresce’, il progetto promosso da RomagnaBanca Credito Cooperativo in partnership con Ginger Crowdfunding per sostenere le realtà del terzo settore romagnolo nell’avvio di campagne di raccolta fondi. La 2ª edizione dell’iniziativa è stata presentata durante un evento aperto a tutte le organizzazioni no profit del territorio: associazioni, cooperative sociali, associazioni sportive, enti di volontariato, fondazioni, enti religiosi. L’appuntamento, che si è svolto lo scorso 4 dicembre nel teatro di Villa Torlonia a San Mauro Pascoli, ha registrato un tutto esaurito: i 20 posti disponibili per accedere alla formazione offerta da RomagnaBanca Credito Cooperativo sono stati prenotati in breve tempo e numerose associazioni hanno partecipato con interesse. Ilrestodelcarlino.it

