Celebrando i suoi dieci anni di innovazione, SEOZoom, eccellenza tech nata a Napoli, ha presentato l’Osservatorio nazionale e la suite AI ufficiale, coinvolgendo oltre 70 professionisti. Fondata da Ivano Di Biasi, l’azienda ha svelato le versioni definitive dei suoi strumenti AI, consolidando il suo ruolo di leader nel settore del digital marketing e della SEO in Italia.

L’azienda fondata a Napoli da Ivano Di Biasi ha celebrato il decennale presentando la versione definitiva dei suoi tool AI (AI Engine, GEO Audit) e un nuovo think-tank nazionale. L’innovazione tech che parla napoletano celebra un traguardo storico. SEOZoom, l’azienda fondata a Napoli e diventata leader nazionale nel marketing digitale con oltre 25.000 brand, ha festeggiato i suoi primi 10 anni. L’evento, tenutosi alla Corte dei Leoni di fronte a più di 70 professionisti, è stato il palco per presentare i due pilastri della strategia futura dell’azienda: il lancio dell’Osservatorio sul Futuro Digitale e la versione definitiva della suite SEO+GEO. Ildenaro.it

Come Generare 10K Visitatori da un Blog in meno di 6 mesi ??

SEOZoom celebra 10 anni e annuncia la nuova era della SEO+GEO: ufficiali gli strumenti AI-driven e nasce l’Osservatorio sul Futuro Digitale - Il 12 dicembre segnerà un passaggio importante per SEOZoom , la piattaforma italiana dedicata al marketing digitale che festeggerà il suo decimo anniversario presentando la s ... adnkronos.com

È morta la cantante Anna Rusticano: il successo negli anni '70 e '80, le collaborazioni con Shapiro e Negrini https://gazzettadelsud.it/p=2143502 - facebook.com facebook

È morta #AnnaRusticano, la cantante aveva 71 anni: il successo con "Tutto è musica" e "Sto con te" x.com