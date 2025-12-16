Successo a Seiano per Il Villaggio del Gusto
Nei fine settimana del 6 e 7 dicembre e poi ancora del 13 e 14, l’antico cuore di Vico Equense si è trasformato nel “Villaggio del Gusto”, rivelandosi un’esperienza capace di unire tradizione, convivialità e immaginazione. A Seiano il Natale non è arrivato all’improvviso: è emerso con naturalezza, quasi affiorando dalle pietre antiche del borgo, . 2anews.it
Seiano Street Food successo intervista a organizzatore
