L'eredità italiana si amplia oltre gli immobili, includendo beni mobili come conti correnti, titoli, fondi e partecipazioni. In questo articolo analizzeremo le procedure di dichiarazione, le tasse applicate e i passaggi fondamentali per gestire correttamente la successione di questi beni mobili. Un approfondimento utile per chi si avvicina a questa fase delicata e complessa.

© Quotidiano.net - Successione beni mobili: dichiarazione, tasse e come gestire l’eredità

Roma, 16 dicembre 2025 – Non solo immobili: nell’eredità italiana conti correnti, titoli, fondi e partecipazioni rappresentano una quota sempre più importante. Tra presunzioni fiscali, recenti sentenze della Cassazione e riforme della successione, capire come vengono tassati i beni mobili è essenziale per evitare pagamenti eccessivi e tutelare correttamente gli eredi. Cosa sono i beni mobili. Per eredità mobiliare si intende l’insieme dei beni diversi dagli immobili che passano agli eredi: denaro contante, conti correnti, azioni, polizze finanziarie e altri oggetti di valore. Si tratta della parte più liquida del patrimonio e, sempre più spesso, della più rilevante. Quotidiano.net

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Imposta Di Successione Quanto e Quando si paga

Video Imposta Di Successione Quanto e Quando si paga Video Imposta Di Successione Quanto e Quando si paga

Breve guida alla dichiarazione di successione - La dichiarazione di successione è un atto che deve essere presentato all'Agenzia delle Entrate dagli eredi o dai legatari di una persona deceduta, entro 12 mesi del decesso. notizie.tiscali.it

Imposta di successione, i casi in cui si può chiedere l'esonero - Ci sono dei casi in cui l'imposta di successione non sono dovute, esenzioni che si applicano sia ai soggetti (gli eredi) sia ai beni (la massa ereditaria). ilgiornale.it

** CONTRIBUTO DELL'AVV. MARIANTONIETTA CIOCIA: EREDITA' GIACENTE ** Il Legislatore intende evitare che i beni ereditari – prima dell’accettazione – rimangano privi di tutela giuridica, con evidente danno dei soggetti interessati alla conservazione di - facebook.com facebook