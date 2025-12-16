Su TikTok gli edit calcistici nostalgici stanno riportando in classifica le canzoni di dieci anni fa

Su TikTok, gli edit calcistici nostalgici stanno riscoprendo le hit di dieci anni fa, riportandole in classifica. Questi video, spesso realizzati da giovani appassionati, stanno rivoluzionando il modo in cui la musica e il calcio si incontrano online, creando un nuovo ecosistema di creatività e condivisione.

© Gqitalia.it - Su TikTok gli edit calcistici nostalgici stanno riportando in classifica le canzoni di dieci anni fa C'è stato un momento, scorrendo TikTok, che mi ha fatto tornare in mente una frase letta tempo fa su Twitter, una di quelle che sembrano battute ma poi finiscono per spiegare un intero ecosistema: «Football edits made by 14 year olds are the highest form of creativity». Era ironica, certo, ma anche tremendamente vera. Perché diciamolo, ce lo siamo chiesti un po' tutti come dei preadolescenti riescano a sviluppare certe skill di video editing solo per dedicare clip malinconiche e iper curate al loro calciatore preferito. E soprattutto perché oggi una buona parte del content pop passa ancora da lì, dal calcio.