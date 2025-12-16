Stupro di gruppo a Milano | niente sconti ai calciatori La Procura chiede la conferma delle pene per Lucarelli jr Apolloni e tre amici

Un caso di stupro di gruppo a Milano coinvolge calciatori e amici, con la Procura che chiede la conferma delle pene per Lucarelli Jr, Apolloni e altri. La vittima, una studentessa statunitense, ha deciso di ritirare la costituzione come parte civile, mentre le indagini continuano a proseguire.

© Ilgiorno.it - Stupro di gruppo a Milano: niente sconti ai calciatori. La Procura chiede la conferma delle pene per Lucarelli jr, Apolloni e tre amici Milano – La studentessa statunitense, vittima secondo le accuse di uno stupro di gruppo, ha ritirato la costituzione come parte civile. Ha ottenuto infatti un risarcimento, attraverso un accordo extraprocessuale con clausola di riservatezza sugli importi, da parte degli imputati: i due giovani calciatori Mattia Lucarelli, figlio dell’ex attaccante Cristiano, e Federico Apolloni, sotto accusa assieme a tre loro amici per l’episodio che risale alla notte tra il 26 e il 27 marzo del 2022. Una revoca della costituzione come parte civile formalizzata ieri, nell’udienza del processo d’appello, che proseguirà a marzo. Ilgiorno.it SVSeD Soccorso Violenza Sessuale e Domestica – Policlinico Milano Stupro di gruppo a Milano, chiesta la conferma della condanna per Lucarelli jr e Apolloni. Raggiunto l’accordo per il risarcimento della ragazza - Processo d’appello: il procuratore generale chiede la conferma a 3 anni e 7 mesi per i due calciatori ex Livorno che avrebbero abusato, insieme ad altri 3 amici, di una giovane americana dopo una sera ... msn.com

