Studenti in sicurezza Stalli per gli autobus Percorsi pedonali riqualificati

Al Polo scolastico di Centova sono stati potenziati gli spazi di sicurezza e mobilità con l’installazione di sei nuovi stalli per autobus extraurbani lungo il Viale di accesso al Capitini. Quest’intervento mira a migliorare la viabilità e la sicurezza degli studenti, grazie anche alla riqualificazione dei percorsi pedonali e all’implementazione di misure che favoriscono un ambiente scolastico più sicuro e accessibile.

© Lanazione.it - Studenti in sicurezza Stalli per gli autobus Percorsi pedonali riqualificati Al Polo scolastico di Centova arrivano sei nuovi stalli per autobus extraurbani lungo il Viale di accesso al Capitini. Il progetto, redatto dalla Provincia di Perugia, ha previsto un investimento di 300mila euro di risorse proprie dell'Ente. Le nuove fermate, richieste dal Comune di Perugia, sono state realizzate garantendo spazi di manovra a norma e sicurezza per i ragazzi. Separato l'accesso pedonale da quello carrabile, creando percorsi dedicati e accessibili. E' stata inoltre installata una nuova recinzione al complesso, sbarre di accesso e un moderno sistema di videosorveglianza. "Questa riqualificazione era utile e necessaria – ha sottolineato il dirigente scolastico Silvio Improta -, tenuto conto che in prospettiva in questa area si genererà un movimento di circa duemila studenti".

