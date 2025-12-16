Studenti di Gerico al corso di Laurea in Medicina | incontro in Rettorato
Una delegazione di Gerico, in rappresentanza del Comune e della città gemellata di Pisa, ha incontrato il Rettore dell’Università di Pisa. L’obiettivo è avviare un percorso che permetta a due studenti di Gerico di frequentare il corso di Laurea in Medicina, favorendo così lo scambio culturale e le opportunità di studio tra le due comunità.
Una delegazione del Comune di Pisa e della città gemellata di Gerico è stata ricevuta nei giorni scorsi al Rettorato dell’Università di Pisa per avviare un percorso finalizzato a consentire a due studenti di Gerico, un ragazzo e una ragazza, la frequenza del corso di Laurea in Medicina a partire. Pisatoday.it
Festa della Toscana: gli studenti pisani e i giovani di Gerico protagonisti della seduta del Consiglio comunale La seduta si è svolta alla Stazione Leopolda #festadellatoscana #pisa - facebook.com facebook
Festa della Toscana, 'Cosa posso fare io per la pace': gli studenti pisani e di Gerico protagonisti ift.tt/x7uKE8U ift.tt/7fm3WOo x.com
