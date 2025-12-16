Striscione al Rummo Pepe Libertas | Un fallimento collettivo No a sanzioni simboliche

L'articolo analizza la recente polemica riguardante lo striscione al Rummo, con le dichiarazioni di Pepe di Libertas che definisce la situazione un fallimento collettivo e si oppone a sanzioni simboliche. Viene approfondita la posizione dei protagonisti e il contesto degli eventi, evidenziando le diverse sensibilità e reazioni nel mondo sportivo.

"Avevo inizialmente ritenuto opportuno mantenere il silenzio, nella convinzione che la gravità dei fatti parlasse da sé. Tuttavia, il susseguirsi di interventi pubblici improntati ad un generico e superficiale richiamo alla concordia rende ormai necessario un pronunciamento chiaro e responsabile". Così Alessandro Pepe, Responsabile Nazionale del Terzo Settore della Libertas interviene in merito allo striscione apparso davanti allo scientifico Rummo qualche giorno fa. " Quanto accaduto presso il Liceo Scientifico costituisce un episodio di eccezionale gravità. Le dichiarazioni concilianti e le intenzioni riparative espresse a posteriori, pur formalmente apprezzabili, risultano insufficienti e rischiano di apparire come un tentativo di attenuazione della portata reale dell'accaduto, senza un'assunzione di responsabilità adeguata.

