Stretta sugli affitti brevi aiuti di Stato per l’housing sociale | la Commissione europea svela il suo Piano Casa
La Commissione europea presenta il suo Piano Casa, una strategia mirata a regolamentare gli affitti brevi e sostenere l'housing sociale, in contrasto con il silenzio del governo italiano su questa questione. Un'iniziativa che punta a favorire l'accesso alle abitazioni e a promuovere un mercato immobiliare più equilibrato in tutta l’Unione.
Mentre il Piano Casa del governo italiano si è perso fra i corridoi dei palazzi romani, la Commissione europea svela la sua strategia per gli alloggi accessibili. Il tema, a dirla tutta, non è di competenza di Bruxelles. Ma il caro affitti e la scarsità di abitazioni sono diventati due fenomeni talmente diffusi da aver spinto l’esecutivo di Ursula von der Leyen a prendere in mano la situazione e annunciare una propria iniziativa in merito. «Questo Natale non tutti potranno permettersi di riscaldare le proprie case: oltre 40 milioni di persone non riescono a farlo», ha ricordato Dan Jorgensen, commissario europeo all’Energia e alla Casa, illustrando il nuovo piano della Commissione europea di fronte al Parlamento Ue. Open.online
