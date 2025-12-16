Strappate le bandiere nella sede Pd

Nella sede del Partito Democratico, situata vicino a corso 2 Giugno, si è verificato un atto vandalico che ha coinvolto lo strappo delle bandiere del partito e della Pace. L'episodio, avvenuto domenica, ha suscitato attenzione e preoccupazione nella comunità locale.

Strappata la bandiera del Pd e quella della Pace. L'atto vandalico è avvenuto nella sede del Partito Democratico domenica, a due passi dallo struscio del corso 2 Giugno. "Si tratta del secondo episodio in pochi mesi, dopo quello della scorsa estate che ha visto come bersaglio la bandiera dello Stato di Palestina – spiega Massimo Barocci, segretario Pd Senigallia - Questi gesti non colpiscono soltanto il nostro partito, i nostri iscritti e militanti, ma offendono valori universali e condivisi: la pace, il dialogo, la non violenza e il pluralismo democratico ". Il Pd condanna l'atto: "Il dissenso è il sale della democrazia, il confronto tra forze politiche – anche aspro – è sacrosanto.

