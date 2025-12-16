Strappa il fucile a uno degli attentatori di Bondi Beach ma viene ucciso insieme alla moglie nella strage di Sydney

Nell'attentato di Bondi Beach a Sydney, una sparatoria ha causato 15 vittime e numerosi feriti durante una celebrazione dell'Hanukkah. Un uomo ha tentato di strappare il fucile a uno degli attentatori, ma è stato ucciso insieme alla moglie nella tragedia. Emergono ora nuovi dettagli su questa drammatica manifestazione di violenza.

Con il passare dei giorni emergono nuovi dettagli sull'attentato di Bondi Beach (Sydney), la sparatoria che ha causato 15 morti e decine di feriti tra la comunità ebraica lì riunita per festeggiare l'Hanukkah. Tra le vittime ci sono Boris Gurman, 68 anni, e la moglie Sofia, 61 anni, una coppia di. Today.it The Name Behind The Australia Carnage: Naveed Akram, Sydney Man Who Allegedly Haunted Bondi | Watch Sono padre e figlio i killer della strage alla festa ebraica di Bondi Beach, almeno 15 morti - Netanyahu: 'L'Australia ha gettato benzina sul fuoco dell'antisemitismo'. ansa.it

Bondi Beach, chi è il fruttivendolo eroe: così Ahmed, sposato e papà di due figli, ha tolto il fucile dalle mani dell'attentatore - In pochi minuti il paradiso di mare e sole di Bondi Beach si è trasformato in un inferno di terrore e morte. leggo.it

Ha 43 anni, nato a Sydney, è musulmano e gestisce un negozio di frutta nel sobborgo di Sutherland. Padre di due figli, ha strappato il fucile a uno dei due terroristi ed è stato ferito dall'altro - facebook.com facebook

#VIDEO: #Attentato in #Australia, eroe tra la folla disarma uno dei killer: da dietro gli strappa il fucile x.com