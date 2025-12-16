Stranger Things 5 lo battaglia contro Vecna nel trailer del volume 2 – Video
Netflix ha pubblicato il trailer del volume 2 di Stranger Things 5, l'ultima stagione della celebre serie. L'anticipazione mostra l'intenso scontro contro Vecna, lasciando i fan in trepidante attesa per l'epico finale, in arrivo il 26 dicembre.
The Military VS Demogorgons - Stranger Things Season 5
