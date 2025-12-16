Stranger Things 5 | in arrivo il gran finale

Il tanto atteso finale di Stranger Things 5 si avvicina, con il rilascio del trailer della seconda parte. I fan sono pronti a scoprire come si concluderà la saga, promettendo un epilogo ricco di colpi di scena e rivelazioni sorprendenti sul Sottosopra.

Manca poco al gran finale atteso dai fan di tutto il mondo. Ieri è stato rilasciato il trailer della seconda parte della quinta stagione di Stranger Things che promette un epilogo spettacolare, al grido di "Tutto ciò che abbiamo sempre creduto sul Sottosopra si è rivelato completamente sbagliato". La conclusione della serie fenomeno ideata e diretta dai fratelli Matt e Ross Duffer si avvicina, con il debutto del Volume 2 (episodi 5-7) il 26 dicembre su Netflix, e l’ultimo episodio il primo gennaio 2026 alle 2 del mattino (ora italiana). Quotidiano.net

Stranger Things 5 | Trailer ufficiale | Netflix Italia

