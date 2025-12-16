Stramaccioni | Scudetto apertissimo Inter e Napoli favorite

L'edizione attuale della Serie A si sta rivelando tra le più combattute degli ultimi anni, con una lotta per il titolo aperta e imprevedibile. Tra le pretendenti più accreditate, Inter e Napoli si distinguono come le favorite principali, mentre il campionato continua a sorprendere per equilibrio e spettacolo.

MILANO – Una corsa scudetto così equilibrata non si vedeva da anni. Inter, Milan e Napoli racchiuse in appena due punti, con la Roma subito alle spalle. «Finora è stato un campionato bellissimo e apertissimo, non avrei detto fosse così equilibrato già a dicembre», spiega Andrea Stramaccioni, intervistato da Guendalina Galdi per la Gazzetta dello Sport. Un dato su tutti fotografa la situazione: le prime quattro hanno già perso complessivamente 14 partite, un numero che non si registrava da vent'anni. «Questo ti dà la misura dell'equilibrio attuale», sottolinea Stramaccioni, come riportato dalla Gazzetta dello Sport.

