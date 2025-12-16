Stramaccioni |  La Juventus ha solo un modo per tornare nella cosa scudetto Il consiglio dell’ex tecnico ai bianconeri

Andrea Stramaccioni analizza la situazione della Juventus, sottolineando quale strada i bianconeri debbano seguire per tornare a contendere lo scudetto. L’ex tecnico fornisce un consiglio strategico per il club, evidenziando le priorità e le sfide da affrontare nel percorso di risalita verso la vetta del campionato italiano.

in ottica titolo. Con Inter, Milan, Napoli e Roma racchiuse in appena tre punti, il campionato di Serie A sta regalando un equilibrio inatteso. Su La Gazzetta dello Sport Andrea Stramaccioni analizza la corsa scudetto, tra i punti di forza delle favorite e i rimpianti per le occasioni perse in questa prima parte di stagione. IL CAMPIONATO – « Finora è stato bellissimo e apertissimo e non avrei detto fosse così equilibrato a dicembre. Le prime quattro hanno perso già 14 partite. Juventusnews24.com

