strage in australia spunta il raccapricciante video della coppia uccisa a bruciapelo dal killer

Nuove immagini dell’attacco avvenuto a Bondi Beach, in Australia, mostrano i momenti drammatici in cui due vittime sono state uccise mentre cercavano di disarmare l’attentatore. Il video raccapricciante rivela i dettagli sconvolgenti dell’attacco terroristico avvenuto domenica, portando alla luce la tragica scena e il tentativo di alcuni di fermare il killer.

Nuove drammatiche immagini dell’attacco sulla spiaggia australiana di Bondi Beach rivelano che due delle vittime sono state uccise, mentre tentavano di disarmare l’attentatore nella prima fase dell’assalto terroristico  di domenica. I due – Boris Gurman, 69 anni, e Sofia Gurman, 61 anni – sono stati identificati, dopo che la famiglia ha rilasciato una dichiarazione al Sydney Morning Herald. “Siamo distrutti per la perdita improvvisa dei nostri amati Boris e Sofia Gurman” ha detto la famiglia. “Erano sposati da 34 anni, il loro 35esimo anniversario di matrimonio era a gennaio. Non vedevamo l’ora di festeggiare il 62esimo compleanno di Sofia mercoledì 17 dicembre”. Secoloditalia.it

