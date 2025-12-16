I due sospetti autori della strage di Bondi Beach, avvenuta durante la festa ebraica dell’Hanukkah a Sydney, avevano soggiornato nelle Filippine dal 1° al 28 novembre. Si sospetta che abbiano ricevuto addestramento militare da gruppi ribelli islamisti durante il loro soggiorno, alimentando le indagini sull'origine e le motivazioni dell’attacco.

Strage di Sydney, i due killer erano stati nelle Filippine: "Avrebbero ricevuto addestramento militare da ribelli islamisti"

Erano stati nelle Filippine dal 1° al 28 novembre i due presunti responsabili della strage di Bondi Beach, a Sydney, costata la vita domenica a 15 persone durante la festa ebraica dell’Hanukkah. Lo hanno riferito alla Bbc fonti dell’Ufficio immigrazione di Manila, lo ha confermato anche la polizia dello Stato australiano del Nuovo Galles del Sud. Sul viaggio indagano le autorità australiane. Sajid Akram, 50 anni, si era messo in viaggio con un passaporto indiano, ha spiegato la portavoce dell’Ufficio immigrazione, Dana Sandoval. Il figlio, Naveed, 24 anni, aveva utilizzato un passaporto australiano, ha aggiunto, precisando che avevano dichiarato sarebbero stati a Davao, una grande città sull’isola meridionale di Mindanao, e che sarebbero rientrati in Australia con un volo per Sydney. Ilfattoquotidiano.it

Strage in Australia, padre e figlio killer legati all'Isis: il giuramento nel 2019. Che cosa sappiamo finora - I due uomini autori della strage ieri a Bondi Beach, il padre e figlio Said e Naveed Akram, avevano giurato sottomissione all'Isis nel 2019, ma malgrado ciò, Naveed aveva un regolare porto d'armi. affaritaliani.it