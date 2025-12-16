Strage di Bondi Beach a Sydney il secondo eroe | ucciso mentre cercava di fermare gli attentatori – Il video

Nuove immagini emergono sull'attentato di Bondi Beach a Sydney, avvenuto il 14 dicembre durante la festa ebraica dell’Hanukkah. Il video rivela dettagli inediti sulla tragica scena e sul secondo eroe che ha perso la vita tentando di fermare gli attentatori, aggiungendo profondità alla ricostruzione di quel drammatico evento.

Nuove immagini rivelano dettagli inediti sull’attentato a Bondi Beach di Sydney avvenuto il 14 dicembre durante le celebrazioni della festa ebraica dell’Hanukkah. Prima dell’inizio del massacro, un passante ha tentato di fermare uno degli aggressori, pagando con la vita il suo gesto eroico. È quanto emerge da un filmato girato dalla telecamera del cruscotto di un’auto e diffuso dall’emittente australiana 7News. Il video mostra l’uomo impegnato in una colluttazione con Said Akram nei pressi del ponte pedonale, pochi istanti prima che l’uomo armato si spostasse verso la folla. La dinamica. Le riprese mostrano un uomo con maglietta viola lottare con Akram vicino a un’auto, cercando di afferrare l’arma del sospetto. Open.online Special Report: Targeted shooting at Australia’s Bondi Beach leaves multiple dead Sydney, si indaga sui due attentatori di Bondi Beach. Albanese: “Strage ispirata da Isis” - Leggi su Sky TG24 l'articolo Sydney, si indaga sui due attentatori di Bondi Beach. tg24.sky.it

