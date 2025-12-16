Strage antisemita di Sydney Albanese | stretta sulle armi

Un grave attacco antisemita ha sconvolto Sydney, interrompendo le celebrazioni di Hannukà sulla spiaggia di Bondi. L'episodio, avvenuto il 14 dicembre 2025, ha provocato numerosi feriti e ha suscitato unanime condanna. Il primo ministro Albanese ha annunciato misure più rigide sul controllo delle armi in risposta alla tragedia.

Nel tardo pomeriggio di domenica 14 dicembre 2025, decine di colpi d’arma da fuoco hanno interrotto le celebrazioni alla vigilia della festa ebraica di Hannukà, sulla spiaggia di Bondi Beach . il manifesto. Cms.ilmanifesto.it

