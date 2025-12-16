Strage antisemita di Sydney Albanese | stretta sulle armi

Un grave attacco antisemita ha sconvolto Sydney, interrompendo le celebrazioni di Hannukà sulla spiaggia di Bondi. L'episodio, avvenuto il 14 dicembre 2025, ha provocato numerosi feriti e ha suscitato unanime condanna. Il primo ministro Albanese ha annunciato misure più rigide sul controllo delle armi in risposta alla tragedia.

© Cms.ilmanifesto.it - Strage antisemita di Sydney, Albanese: stretta sulle armi Nel tardo pomeriggio di domenica 14 dicembre 2025, decine di colpi d’arma da fuoco hanno interrotto le celebrazioni alla vigilia della festa ebraica di Hannukà, sulla spiaggia di Bondi Beach . il manifesto. Cms.ilmanifesto.it IN FULL: Breaking news coverage of the Bondi Beach terror attack | ABC NEWS Strage antisemita a Sydney, l’ombra dell’Iran: intelligence israeliana punta su Hezbollah - Sedici morti e oltre quaranta feriti nell’attacco antisemita più grave degli ultimi decenni fuori da Israele. panorama.it

Strage alla festa ebraica a Sydney: «attacco mirato», 12 morti a Bondi Beach - Uno degli attentatori è stato ucciso, il secondo è in terapia intensiva. editorialedomani.it

Rifondazione: Condanna totale del terrorismo antisemita che ha colpito a Sidney Rifondazione Comunista condanna, senza se e senza ma, la strage di ieri a Sidney durante la festa ebraica di Hanukkah, che ad oggi ha causato almeno 15 morti e decine di fer - facebook.com facebook

È salito a quindici il bilancio delle vittime della strage antisemita sulla spiaggia di #Sydney, tra cui una bambina e un sopravvissuto all’Olocausto. Le autorità australiane scavano nella vita dei killer – padre e figlio di origini pakistane – e sui loro legami con l’ISI x.com