Storia del miracolo laico di San Gennaro | origine e significato |VIDEO

Il miracolo di San Gennaro, che si verifica tre volte all’anno, rappresenta uno degli eventi più significativi della tradizione napoletana. In questo articolo esploreremo le origini e il significato di questo storico prodigio, con un focus particolare sulla sua ultima manifestazione del 16 dicembre, ultima dell’anno solare.

Il miracolo, o prodigio, di san Gennaro del 16 dicembre è il terzo e ultimo nell'anno solare. Il primo avviene nel sabato precedente alla prima domenica di maggio al termine della processione che vede trasportare il busto del Santo Patrono dal Duomo alla basilica di Santa Chiara.

Miracolo di San Gennaro: perché il 16 Dicembre è un giorno speciale per Napoli e cosa c'entra l'eruzione del Vesuvio - Ogni 16 dicembre Napoli guarda a San Gennaro: tra devozione, storia e il ricordo dell’eruzione che minacciò la città. supereva.it

