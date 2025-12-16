Stop all’Alta Velocità tra Roma e Firenze trovato un cadavere sui binari a Chiusi | disagi e ritardi di almeno 90 minuti

Un incidente sulla linea dell’Alta Velocità tra Roma e Milano ha causato interruzioni e ritardi di almeno 90 minuti. Il blocco è stato imposto a seguito del ritrovamento di un cadavere sui binari a Chiusi, in provincia di Siena, determinando disagi per i viaggiatori e la sospensione temporanea del servizio.

La linea dell'Alta Velocità tra Roma e Milano è bloccata, dopo il ritrovamento di un cadavere sulla ferrovia a Chiusi, in provincia di Siena. Sul posto sono in corso le operazioni della polizia giudiziaria. I treni quindi vengono deviati sulla linea convenzionale. Questo comporta inevitabili disagi e ritardi per i maggiori tempi di percorrenza. La stima sui ritardi è di almeno 90 minuti, come si apprende da Ferrovie dello Stato. Un dato destinato a crescere in breve tempo. La circolazione inizialmente era stata sospesa anche sulla linea convenzionale ma poi è stata ripristinata ed è tornata fruibile.

