Stop ai cantieri e parcheggi gratuiti sulla riviera le richieste della Cna | Si sta affossando il commercio di prossimità

La CNA chiede la sospensione dei cantieri e dei parcheggi a pagamento sulla riviera durante il periodo natalizio, evidenziando come queste misure stiano danneggiando il commercio di prossimità. L'organizzazione propone di chiudere i cantieri e di revocare temporaneamente gli aumenti tariffari, per sostenere le attività locali e favorire un maggiore afflusso di clienti durante le festività.

Chiusura dei cantieri per il periodo natalizio e revoca, almeno temporanea, dell’aumento del costo dei parcheggi, con sospensione dei pagamenti in alcune aree di sosta recentemente introdotte anche per il periodo invernale, come nel caso della riviera nord. Sono queste le richieste che la Cna di. Ilpescara.it Si parla di viabilità mentre il parcheggio selvaggio prosegue “in diretta” Nella pagina sono presenti link e aggiornamenti provenienti da più fonti informative. Stop ai parcheggi gratis per i donatori di sangue. Duello tra Ast e gestori - A partire da dopodomani i donatori di sangue che si recheranno all’ospedale di Macerata dovranno pagare integralmente la sosta. ilrestodelcarlino.it Riccione, parcheggi gratis in centro in dicembre: ecco le zone e i giorni - Per agevolare l’arrivo dei visitatori e gli acquisti natalizi in centro e mitigare i disagi legati al cantiere di viale Ceccarini, la giunta comunale ... corriereromagna.it

