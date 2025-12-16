STMicroelectronics è ancora caos | oggi operai in sciopero

L'azienda STMicroelectronics di Agrate Brianza torna a essere teatro di tensioni, con i lavoratori in agitazione. La Rsu del sito ha proclamato due giornate di sciopero, il 16 e il 17 dicembre, manifestando il proprio dissenso attraverso un'ora di astensione dal lavoro. La situazione evidenzia nuovamente il clima di incertezza e fermento tra gli operai.

Lavoratori di nuovo in agitazione alla STMicroelectronics di Agrate Brianza. La Rsu del sito brianzolo ha proclamato per le giornate di martedì 16 e di mercoledì 17 dicembre un'ora di sciopero. Martedì ci sarà un presidio davanti al sito di via Olivetti durante il quale i rappresentanti dei.