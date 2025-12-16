Stibbertiamo Christmas

Il Museo Stibbert propone anche quest'anno un evento speciale dedicato ai bambini per le vacanze di Natale. Un'occasione unica per scoprire il museo in modo coinvolgente e divertente, attraverso attività pensate appositamente per i più piccoli. Un modo magico per vivere la magia del Natale in un contesto ricco di storia e cultura.

Anche quest'anno per le vacanze di Natale il Museo Stibbert organizza una visita speciale per i più piccoli. Faremo un viaggio nella storia, incontrando cavalieri e samurai. A seguire laboratorio natalizio e merenda.Ingresso € 10.Prenotazione obbligatoria 055 475520. Firenzetoday.it