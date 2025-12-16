Steven Spielberg torna con Disclosure Day | nel trailer si scopre che non siamo soli nell' universo

Steven Spielberg torna alla regia con Disclosure Day, un film che svelerà al pubblico che non siamo soli nell'universo. Con protagonisti Emily Blunt e Josh O'Connor, il trailer offre le prime anticipazioni su questa attesa produzione, che arriverà nei cinema di tutto il mondo nell'estate 2026. Un'opera che promette di catturare l'immaginazione degli appassionati di fantascienza.

Il film con star Emily Blunt e Josh O'Connor arriverà nei cinema di tutto il mondo nell'estate 2026 e il video svela le prime anticipazioni. L'11 giugno arriverà nei cinema di tutto il mondo Disclosure Day, il nuovo film diretto da Steven Spielberg, e il teaser trailer anticipa gli eventi al centro della trama del progetto. I protagonisti sono gli attori Emily Blunt e Josh O'Connor e il progetto parte da una domanda: "Se scoprissi che non siamo soli nell'universo, se qualcuno te lo mostrasse, te lo dimostrasse, cosa ti spaventerebbe?". Cosa mostra il trailer di Disclosure Day Il primo video promozionale di Disclosure Day si apre con dei misteriosi eventi che coinvolgono anche una giornalista televisiva, interpretata da Emily Blunt, impegnata a parlare del . Movieplayer.it

