Stefano Napolitano | un pop spirituale futuristico sovversivo

Stefano Napolitano emerge come una figura innovativa nel panorama culturale, unendo un linguaggio pop e futuristico a una vena sovversiva. La sua opera richiama i personaggi della tradizione cristiana, come Cristo e Maria Maddalena, reinterpretandoli in chiave moderna e contemporanea, in un contesto di rapido cambiamento e caos digitale.

Di spiritualità dobbiamo per forza parlare visto che nel centro della narrazione si richiamano i personaggi cardine della tradizione cristiana. e dunque Cristo, la Maddalena. rivedendoli in questi tempi moderni di frette e caos digitali. Di pop dobbiamo per forza parlare e qui Stefano Napolitano è maestro a sovvertirne le attese e le tradizionali abitudini. E quindi, un aggettivo come sovversivo si rende utile per fotografare un suono che al futuro si appoggia senza troppi sfarzi eccentrici e agli strumenti digitali chiede aiuto e mani ferma di nuovo artigianato computerizzato. Come nel video ufficiale. Lopinionista.it

