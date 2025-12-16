Stefano D' Orazio porta a Como il musical Aladin

Stefano D'Orazio presenta a Como il musical Aladin, in scena al Teatro Sociale. In collaborazione con MyNina Spettacoli, lo spettacolo è dedicato a tutta la famiglia, featuring le musiche dei Pooh e l'eccezionale partecipazione di Max Laudadio nei panni del Genio della lampada.

Arriva al Teatro Sociale, in collaborazione con MyNina Spettacoli, un musical per tutta la famiglia, con le musiche dei Pooh e la straordinaria partecipazione di Max Laudadio, storico inviato di Striscia la notizia, nel ruolo del Genio della lampada.

