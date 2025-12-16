Stefano D’Orazio Francesca Michelon | Ho inseguito per anni una sola verità | vedere riconosciuto il mio diritto di figlia

Francesca Michelon, figlia illegittima di Stefano D’Orazio, ha commentato la lunga battaglia legale per il riconoscimento dei propri diritti. La vicenda coinvolge anche Tiziana Giardoni, vedova dell’artista, e rappresenta un percorso di ricerca della verità e di affermazione dei propri diritti filiali.

© Ildifforme.it - Stefano D’Orazio, Francesca Michelon: “Ho inseguito per anni una sola verità: vedere riconosciuto il mio diritto di figlia” Francesca Michelon, figlia illegittima di Stefano D'Orazio, ha commentato la vicenda giudiziaria che la lega alla vedova, Tiziana Giardoni. Ildifforme.it Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Francesca Michelon, la figlia di Stefano D'Orazio contro la vedova: «Mi chiede 100mila euro per danni. Io non volevo i soldi, ma solo la verità» - Franchesca Michelon, la figlia di Stefano D'Orazio, si dice «basita» davanti alla richiesta della vedova del batterista dei Pooh, Tiziana Giardoni: 100mila euro per ... leggo.it

Francesca Michelon, la figlia "segreta" di Stefano D'Orazio. La vedova del batterista le chiede 100mila euro di risarcimento. Lei: «Non mi interessa dei soldi» - Francesca Michelon, 40 anni, lo scorso aprile in primo grado è stata riconosciuta figlia biologica del batterista dei Pooh Stefano d’Orazio. msn.com

Francesca Michelon, la figlia 'segreta' di Stefano D'Orazio: «La vedova di mio padre chiede 100 mila euro Basita, ho solo cercato la verità» x.com

Si riaccende la battaglia legale sull’eredità di Stefano D’Orazio, storico batterista dei Pooh, scomparso nel 2020 #StefanoDOrazio #Pooh #eredità - facebook.com facebook

