16 dic 2025
© Vanityfair.it - Stefano Accorsi: «Il tradimento? Confessarlo al partner è da egoisti: è solo un modo per lavarsi la coscienza. A Muccino non ho mai detto che gli voglio bene, la prima volta sul set mi ha “sventrato”»

Mentre torna al cinema con Le cose non dette, l'attore lanciato da L'ultimo bacio riflette sulla crisi di mezza età, sulla paternità e sulle ambizioni «normali» della sua vita. Vanityfair.it

