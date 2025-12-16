Statale 36 nel caos e Regione poco presente | cosa ci dobbiamo aspettare durante le olimpiadi?

A un mese dall'inizio delle Olimpiadi, la Statale 36 si trova in uno stato di caos crescente, con la Regione poco presente nella gestione. La situazione promette ulteriori complicazioni durante i giorni dei giochi, sollevando preoccupazioni tra residenti e pendolari. La crescente congestione e l’assenza di interventi efficaci stanno mettendo a dura prova la viabilità e la pazienza di chi viaggia lungo questa arteria strategica.

