Startlist prima prova discesa Val Gardena 2025 oggi | orario tv programma streaming
Ecco l'introduzione richiesta: Scopri la startlist della prima prova di discesa a Val Gardena 2025, con orari, programma, info su tv e streaming. Dopo il weekend di Val d’Isère, si riprende con le discipline veloci, pronti a vivere un'altra emozionante tappa della Coppa del Mondo di sci alpino.
Il fine settimana di Val d’Isère è ormai alle spalle, la lunga volata prenatalizia inizia con il ritorno delle discipline veloci al centro della scena. La pista Saslong in Val Gardena è pronta a vivere un’intensa tre giorni di gare che prevede due discese, la prima recupero di quella annullata a Beaver Creek, e un SuperG. LA DIRETTA LIVE DELLA PROVA DI DISCESA MASCHILE ALLE 11.45 LA DIRETTA LIVE DELLO SLALOM FEMMINILE DI COURCHEVEL ALLE 17.45 E 20.45 Si parte però, come sempre, dalle prove. La prima discesa aiuterà gli atleti a prendere contatto con la pista, a studiare il tipo di neve con cui dovranno misurarsi in gara e ad incamerare il maggior numero possibile di indicazioni per calibrare al meglio il fondamentale lavoro sui materiali. Oasport.it
