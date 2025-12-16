Sta cadendo L’altra statua della libertà crolla sotto gli occhi di tutti | momenti di panico

Nel pomeriggio di lunedì, una scena insolita e inquietante ha coinvolto molti: una statua di grandi dimensioni è improvvisamente crollata a causa di forti venti. L’evento ha suscitato panico e preoccupazione tra i presenti, lasciando sgomenti testimoni e spettatori.

Nel pomeriggio di lunedì una scena surreale ha catturato l'attenzione di migliaia di persone: una gigantesca statua è improvvisamente crollata sotto la spinta di venti impetuosi. Le immagini dell'accaduto, riprese da alcuni presenti, mostrano la struttura oscillare vistosamente prima del cedimento, mentre il maltempo si abbatte con violenza sull'area circostante. Un episodio spettacolare e allo stesso tempo inquietante, che in poche ore ha fatto il giro del web. Il video del crollo ha rapidamente conquistato i social network, totalizzando milioni di visualizzazioni e generando una valanga di commenti da ogni parte del mondo.

